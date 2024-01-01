Оголошено вартість Cadillac Visitiq 2026

Як розповідають Car&Driver та Carscoops, Cadillac оприлюднив вартість комплектацій своєї нової моделі Visitiq, що в модельному ряду автовиробника розташовуватиметься між Lyriq і Escalade IQ. Раніше компанія підтвердила, що виробництво кросовера почнеться у 2025 році.

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Ціна базової версії Luxury починатиметься з 78 790 доларів. Водночас вищі рівні оснащення Sport та Premium Luxury коштуватимуть $79 290 й $93 290 відповідно, тоді як за флагманську модель Platinum проситимуть аж 97 890 доларів.

Візуально варіанти Luxury та Sport відрізняються решіткою радіатора, оскільки у першому випадку вона матиме лінійний мотив, тоді як версії Sport мають сітчастий дизайн. Цікаво, що усі версії пропонуватимуть з 21-дюймовими колісними дисками, однак 22- та 23-дюймові будуть доступні для покупців в якості опції.

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Клієнти також матимуть змогу обирати з восьми доступних кольорів кузова. За габаритами кросовер має 5222 мм у довжину, 2203 мм у ширину та 1804 мм у висоту з колісною базою в 3094 міліметри. Це означає, що він на 180 мм довший за бензиновий XT6 й має додаткові 231 мм між осями.

Салон моделі відрізняється 33-дюймовим кластером на торпедо, з додатковим 8-дюймовим дисплеєм керування клімату на плаваючій центральній консолі. Вона також має подвійну бездротову зарядну станцію для смартфонів. Visitiq пропонує такі преміальні опції, як великий панорамний дах, підігрів, вентиляція та масаж передніх сидінь, п’ятизонний клімат-контроль та аудіосистема AKG Studio з 23 динаміками.

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До слова, довга колісна база забезпечує вдосталь простору пасажирам другого та третього ряду сидінь. Водночас коли йдеться про перевезення вантажу, Visitiq не відстає від конкурентів, адже його багажник має об’єм в 430 літрів за третім рядом. Він збільшується до 1218 літрів, якщо скласти сидіння третього ряду вниз, і до 2271 літра, якщо скласти обидва ряди.

Кросовер оснащено великою батареєю на 102 кВт-год й двома електромоторами загальною потужністю в 624 “коней” (459 кВт) й 880 Нм крутного моменту. Компанія каже, що цього достатньо, аби автівка з вагою 2870 кг могла досягнути першої сотні всього за 3,7 секунди й могла подолати 480 кілометрів на одному заряді.

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Врешті, Cadillac Visitiq має багатоважільну передню та п’ятиважільну задню підвіски з напівактивними амортизаторами. Варіанти Premium Luxury та Platinum додають адаптивну підвіску Air Ride Adaptive, яка має діапазон в 76 мм для регулювання, а також аерорежим, який автоматично працює для зменшення опору на шосе. Клієнти також знайдуть доступну систему Active Rear Steer, яка дозволяє повертати задні колеса для покращеної маневреності.