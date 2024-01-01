Объявлена стоимость Cadillac Visitiq 2026 года

Как рассказывают Car&Driver и Carscoops, Cadillac обнародовал стоимость комплектаций своей новой модели Visitiq, что в модельном ряду автопроизводителя будет располагаться между Lyriq и Escalade IQ. Ранее компания подтвердила, что производство кроссовера начнется в 2025 году.

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Цена базовой версии Luxury будет начинаться с 78 790 долларов. В то же время высшие уровни оснащения Sport и Premium Luxury будут стоить $79 290 и $93 290 соответственно, тогда как за флагманскую модель Platinum будут просить аж 97 890 долларов.

Визуально варианты Luxury и Sport отличаются решеткой радиатора, поскольку в первом случае она будет иметь линейный мотив, тогда как версии Sport имеют сетчатый дизайн. Интересно, что все версии будут предлагать с 21-дюймовыми колесными дисками, однако 22- и 23-дюймовые будут доступны для покупателей в качестве опции.

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Клиенты также смогут выбирать из восьми доступных цветов кузова. По габаритам кроссовер имеет 5222 мм в длину, 2203 мм в ширину и 1804 мм в высоту с колесной базой в 3094 миллиметра. Это означает, что он на 180 мм длиннее бензинового XT6 и имеет дополнительные 231 мм между осями.

Салон модели отличается 33-дюймовым кластером на торпедо, с дополнительным 8-дюймовым дисплеем управления климатом на плавающей центральной консоли. Она также имеет двойную беспроводную зарядную станцию для смартфонов. Visitiq предлагает такие премиальные опции, как большая панорамная крыша, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, пятизонный климат-контроль и аудиосистема AKG Studio с 23 динамиками.

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К слову, длинная колесная база обеспечивает достаточно пространства пассажирам второго и третьего ряда сидений. В то же время когда речь идет о перевозке груза, Visitiq не отстает от конкурентов, ведь его багажник имеет объем в 430 литров за третьим рядом. Он увеличивается до 1218 литров, если сложить сиденья третьего ряда вниз, и до 2271 литра, если сложить оба ряда.

Кроссовер оснащен большой батареей на 102 кВт-ч и двумя электромоторами общей мощностью в 624 “лошадей” (459 кВт) и 880 Нм крутящего момента. Компания говорит, что этого достаточно, чтобы машина с весом 2870 кг могла достичь первой сотни всего за 3,7 секунды и могла преодолеть 480 километров на одном заряде.

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Наконец, Cadillac Visitiq имеет многорычажную переднюю и пятирычажную заднюю подвески с полуактивными амортизаторами. Варианты Premium Luxury и Platinum добавляют адаптивную подвеску Air Ride Adaptive, которая имеет диапазон в 76 мм для регулирования, а также аэрорежим, который автоматически работает для уменьшения сопротивления на шоссе. Клиенты также найдут доступную систему Active Rear Steer, которая позволяет поворачивать задние колеса для улучшенной маневренности.