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Cadillac представил конкурента Rolls-Royce Spectre

Cadillac показал роскошный концепт Sollei – четырехместный электромобиль с открытым верхом, который демонстрирует технологические возможности бренда, ведь модель создана на платформе Ultium от General Motors.
Cadillac представил роскошный концепт Sollei - Auto24

ФОТО: Cadillac |

Cadillac Sollei

Даниил Северенчук
logo23 июля, 12:25
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Как передает Autocar, концепция основана на базе Cadillac Celestiq. Модель позиционируется как демонстрация новых возможностей компании, поскольку Cadillac своей новой линейкой электромобилей пытается бросить вызов таким брендам премиум-класса и класса люкс, как Mercedes-Benz и Bentley.

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Автомобиль имеет уникальное покрытие кузова Manila Cream, который был взят из каталога оттенков Cadillac, использовавшихся между 1957 и 1958 годами. Сиденья отделке кожей Nappa и содержат розовый пигмент, который, как говорят, создает эффект восхода солнца при дневном свете.

В то же время спинки сидений имеют деревянный шпон, который был вырезан вручную и уложен в виде солнечных лучей. Украшением интерьера является 55-дюймовый изогнутый дисплей и деревянная отделка панелей. Задняя часть кабриолета является уникальной и имеет тонкую световую полосу, которая переходит в большой герб Cadillac.

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Автопроизводитель еще не подтвердил, будет ли выпускаться Sollei, но, учитывая, что он основан на Celestiq, это кажется вероятным. Возможно, компания выпустит несколько единиц, подобно Rolls-Royce Droptail.

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