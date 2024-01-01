Cadillac представил конкурента Rolls-Royce Spectre

Как передает Autocar, концепция основана на базе Cadillac Celestiq. Модель позиционируется как демонстрация новых возможностей компании, поскольку Cadillac своей новой линейкой электромобилей пытается бросить вызов таким брендам премиум-класса и класса люкс, как Mercedes-Benz и Bentley.

Читайте также: Каким будет Cadillac Escalade 2025 модельного года

Автомобиль имеет уникальное покрытие кузова Manila Cream, который был взят из каталога оттенков Cadillac, использовавшихся между 1957 и 1958 годами. Сиденья отделке кожей Nappa и содержат розовый пигмент, который, как говорят, создает эффект восхода солнца при дневном свете.

В то же время спинки сидений имеют деревянный шпон, который был вырезан вручную и уложен в виде солнечных лучей. Украшением интерьера является 55-дюймовый изогнутый дисплей и деревянная отделка панелей. Задняя часть кабриолета является уникальной и имеет тонкую световую полосу, которая переходит в большой герб Cadillac.

Также интересно: Cadillac хочет создать мощный гиперкар

Автопроизводитель еще не подтвердил, будет ли выпускаться Sollei, но, учитывая, что он основан на Celestiq, это кажется вероятным. Возможно, компания выпустит несколько единиц, подобно Rolls-Royce Droptail.