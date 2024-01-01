Каким будет Cadillac Escalade 2025 модельного года

Вслед за электрическим Cadillac Escalade IQ автопроизводитель обновляет бензиновый вариант модели до 2025 года. Escalade имеет новое лицо, массивный сенсорный экран, а для всех любителей - Escalade-V остается на месте.

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Если бензиновый Escalade очень похож на своего электрического аналога, это потому, что Cadillac позаимствовал элементы освещения от модели IQ и других электромобилей, таких как Celestiq и Lyriq. Вертикальные фары со светодиодными акцентами украшают каждый угол бампера, новый подсвеченный герб Cadillac украшает капот, а на моделях серии V и выше подсвечивается решетка радиатора.

Двадцатичетырех-дюймовые колеса доступны на бензиновом Escalade впервые, но 22-дюймовые колеса все еще являются стандартными. Вы можете совместить несколько новых вариантов колес со свежими цветами краски, такими как зеленый Aegean Stone, синий Deep Sea Metallic или светло-бронзовый Latte Metallic.

Escalade 2025 года имеет электроприводные двери, огромный дисплей на приборной панели размером 55,0 дюймов от одной стойки до другой. Водитель получает 35,0-дюймовый дисплей, а передний пассажир имеет 20,0-дюймовый сенсорный экран с возможностью потокового видео. Беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto все еще здесь - и они являются стандартными - а пассажиры второго ряда имеют доступ к 12,6-дюймовых сенсорных экранов с дополнительным пакетом Executive Second Row.

2025 Escalade имеет тот же 6,2-литровый двигатель V-8, что и в прошлом году, мощностью 420 лошадиных сил. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Плохая новость для всех любителей дизеля заключается в том, что 3,0-литровый двигатель Duramax больше не предлагают из-за "экологических требований". Однако версия Escalade-V все еще имеет 6,2-литровый двигатель V-8 с наддувом, мощностью 682 л.с.

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Escalade-V также получил несколько обновлений, характерных для производительного варианта. Передняя панель более агрессивная и имеет большую нижнюю решетку для лучшего охлаждения. Внутри есть больше акцентов из углеродного волокна в окружении кожи Jet Black. Кроме базовой версии Escalade, каждая комплектация имеет новейшую систему Magnetic Ride Control 4.0 с адаптивной подвеской Air Ride, а Super Cruise является стандартной для всех.

Cadillac Escalade и Escalade-V 2025 года поступят в продажу позже в этом году, но компания еще не обнародовала цены. Текущий Escalade 2024 года стоит от 112 690 долларов. Очевидно, что цена на модель 2025 года несколько возрастет.