Яким буде Cadillac Escalade 2025 модельного року

Слідом за електричним Cadillac Escalade IQ автовиробник оновлює бензиновий варіант моделі до 2025 року. Escalade має нове обличчя, масивний сенсорний екран, а для всіх любителів — Escalade-V залишається на місці.

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Якщо бензиновий Escalade дуже схожий на свого електричного аналога, це тому, що Cadillac запозичив елементи освітлення від моделі IQ та інших електромобілів, таких як Celestiq і Lyriq. Вертикальні фари зі світлодіодними акцентами прикрашають кожен кут бампера, новий підсвічений герб Cadillac прикрашає капот, а на моделях серії V і вище підсвічується решітка радіатора.

Двадцятичотири-дюймові колеса доступні на бензиновому Escalade вперше, але 22-дюймові колеса все ще є стандартними. Ви можете поєднати кілька нових варіантів коліс із свіжими кольорами фарби, такими як зелений Aegean Stone, синій Deep Sea Metallic або світло-бронзовий Latte Metallic.

Escalade 2025 року має електроприводні двері, величезний дисплей на приладовій панелі розміром 55,0 дюймів від однієї стійки до іншої. Водій отримує 35,0-дюймовий дисплей, а передній пасажир має 20,0-дюймовий сенсорний екран із можливістю потокового відео. Бездротовий зв’язок Apple CarPlay і Android Auto все ще тут — і вони є стандартними — а пасажири другого ряду мають доступ до 12,6-дюймових сенсорних екранів із додатковим пакетом Executive Second Row.

2025 Escalade має той самий 6,2-літровий двигун V-8, що й минулого року, потужністю 420 кінських сил. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Погана новина для всіх любителів дизеля полягає в тому, що 3,0-літровий двигун Duramax більше не пропонують через «екологічні вимоги». Однак версія Escalade-V все ще має 6,2-літровий двигун V-8 з наддувом, потужністю 682 к.с.

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Escalade -V також отримав кілька оновлень, характерних для продуктивного варіанту. Передня панель більш агресивна та має більшу нижню решітку для кращого охолодження. Всередині є більше акцентів з вуглецевого волокна в оточенні шкіри Jet Black. Крім базової версії Escalade, кожна комплектація має найновішу систему Magnetic Ride Control 4.0 з адаптивною підвіскою Air Ride, а Super Cruise є стандартною для всіх.

Cadillac Escalade і Escalade-V 2025 року надійдуть у продаж пізніше цього року, але компанія ще не оприлюднила ціни. Поточний Escalade 2024 року коштує від 112 690 доларів. Очевидно, що ціна на модель 2025 року дещо зросте.