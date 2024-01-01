Cadillac представив конкурента Rolls-Royce Spectre

Як передає Autocar, концепція заснована на базі Cadillac Celestiq. Модель позиціонується як демонстрація нових можливостей компанії, оскільки Cadillac своєю новою лінійкою електромобілів намагається кинути виклик таким брендам преміумкласу та класу люкс, як Mercedes-Benz і Bentley.

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Автомобіль має унікальне покриття кузова Manila Cream, який було взято з каталогу відтінків Cadillac, що використовувалися між 1957 і 1958 роками. Сидіння оздобленні шкірою Nappa та містять рожевий пігмент, який, як кажуть, створює ефект сходу сонця при денному світлі.

Водночас спинки сидінь мають дерев’яний шпон, який був вирізаний вручну й укладений у вигляді сонячних променів. Окрасою інтер’єру є 55-дюймовий вигнутий дисплей та дерев’яна обробка панелей. Задня частина кабріолета є унікальною й має тонку світлову смугу, яка переходить у великий герб Cadillac.

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Автовиробник ще не підтвердив, чи буде випускатися Sollei, але, враховуючи, що він заснований на Celestiq, це здається ймовірним. Можливо, компанія випустить кілька одиниць, подібно до Rolls-Royce Droptail.