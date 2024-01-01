Самый дешевый кроссовер Cadillac сняли с конвейера

Как сообщает Motor1, компания приняла решение полностью отказаться от компактного кроссовера, несмотря на то, что предыдущий план предусматривал остановку производства на сборочном заводе в Фэрфаксе всего на несколько месяцев.

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XT4 был представлен в 2019 году как самый дешевый и самый маленький бензиновый кроссовер Cadillac. К сентябрю этого года его продажи упали на 11,9% до 15 688 единиц. Однако, это, это примерно столько же, сколько было продано седанов CT4 и CT5 вместе.

Автомобиль получил несколько обновлений для 2024 модельного года, самым заметным из которых стал массивный 33-дюймовый экран на центральной панели. Несмотря на то, что компактный XT4 больше не будет продаваться в США, он, вероятно, все еще будет продаваться в Китае, ведь его производство также налажено на совместном предприятии SAIC-GM в Шанхае.

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К слову, в этом месяце конвейер в Ферфаксе покинет также седан Chevrolet Malibu – компания инвестирует 391 миллион долларов в переоборудование завода для совершенно нового Bolt, который будет адаптирован на специальную платформу для электромобилей, ранее известную как Ultium.