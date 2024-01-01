Найдешевший кросовер Cadillac зняли з конвеєра

Як повідомляє Motor1, компанія прийняла рішення повністю відмовитись від компактного кросовера, попри те, що попередній план передбачав зупинку виробництва на складальному заводі у Ферфаксі лише на кілька місяців.

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XT4 був представлений у 2019 році як найдешевший і найменший бензиновий кросовер Cadillac. До вересня цього року його продажі впали на 11,9% до 15 688 одиниць. Однак, це, це приблизно стільки ж, скільки було продано седанів CT4 і CT5 разом.

Автівка отримала кілька оновлень для 2024 модельного року, найпомітнішим з яких став масивний 33-дюймовий екран на центральній панелі. Попри те, що компактний XT4 більше не буде продаватись в США, він, ймовірно, все ще продаватиметься в Китаї, адже його виробництво також налагоджене на спільному підприємстві SAIC-GM в Шанхаї.

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До слова, цього місяця конвеєр у Ферфаксі покине також седан Chevrolet Malibu – компанія інвестує 391 мільйон доларів у переобладнання заводу для абсолютно нового Bolt, який буде адаптовано на спеціальну платформу для електромобілів, раніше відому як Ultium.