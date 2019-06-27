Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло на этой неделе в канадском Квебеке.

Из-за превышения скорости мобильный дом вылетел с трассы прямо на подъемный причал, который стал для машины трамплином.

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После вылета с трамплина в мгновение фургон исчезает из поля обзора камеры, установленной на пароме, поскольку очень высоко подлетает. Это свидетельствует о значительной скорости машины в момент аварии.

Пассажиры, к счастью, успели заметить приближение опасности и бросились в разные стороны. Через мгновение (видео замедленно) белый бус всей массой обрушился на палубу лодки. Мощный удар от преземлення, к сожалению, стал роковым для водителя автомобиля.

Полиция считает, что автодом испытал определенные механические проблемы, из-за чего водитель не смог остановить его или сбросить скорость.

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