Жахлива дорожньо-транспортна подія трапилась цього тижня в канадському Квебеку.

Через перевищення швидкості мобільна домівка вилетіла з траси прямо на підйомний причал, який став для машини трампліном.

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Після вильоту з трампліну у якусь мить фургон зникає з поля огляду камери, встановленої на поромі, оскільки дуже високо підлітає. Це свідчить про значну швидкість машини в момент аварії.

Пасажири, на щастя, встигли помітити наближення небезпеки і кинулись навсібіч. За мить (відео уповільнено) білий бус усією масою обрушився на палубу човна. Потужний удар від преземлення, на жаль, став фатальним для водія автомобіля.



Поліція вважає, що автодім зазнав певних механічних проблем, через що водій не зміг зупинити його чи скинути швидкість.

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