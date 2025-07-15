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Будущие BMW Neue Klasse будут использовать китайские системы помощи водителю

Китайские инсайдеры сообщают, что компания BMW выбрала китайскую технологическую фирму Momenta своим партнером для разработки передовых систем помощи водителю (ADAS) в своих будущих электромобилях Neue Klasse.
Новые электромобили BMW будут иметь китайские системы помощи водителю - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

Прототип BMW iX3 Neue Klasse 2026

Данила Северенчук
logo16 июля, 14:00
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Как пишет CarNewsChina, решение BMW подобно решению компании Mercedes-Benz, которая ранее также объявила о партнерстве с Momenta. Первая модель Neue Klasse, iX3 следующего поколения (кодовое название NA6), должна поступить в массовое производство на венгерском заводе BMW во второй половине этого года, а европейский запуск ожидается до конца года.

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Компания Momenta разработает интеллектуальное решение для управления автомобилями BMW Neue Klasse, что будет охватывать вождение с навигацией от точки к точке в городских условиях и на автомагистралях. Ожидается, что базовый ценовой диапазон для BMW i3 и iX3 будет начинаться с отметки более 250 000 юаней (35 000 долларов), что будет позиционировать их среди известных китайских брендов электромобилей, таких как Li Auto, Aito, Xiaomi и Nio.

BMW возлагает большие надежды на Neue Klasse, название, которая отсылает к ее культовым моделям 1960-х и 1970-х годов, ознаменовавших собой восхождение BMW от общеавтомобильного бренда к лидеру роскошных автомобилей.

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Кроме полностью электрических моделей Neue Klasse, которые будут запущены в следующем году, BMW также готовит серию гибридных автомобилей на платформе Neue Klasse, чтобы конкурировать на большом рынке внедорожников на новых источниках энергии, сегменте, где BMW X5 когда-то был звездным продуктом до появления таких моделей, как Li Auto L9.

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