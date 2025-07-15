Будущие BMW Neue Klasse будут использовать китайские системы помощи водителю

Как пишет CarNewsChina, решение BMW подобно решению компании Mercedes-Benz, которая ранее также объявила о партнерстве с Momenta. Первая модель Neue Klasse, iX3 следующего поколения (кодовое название NA6), должна поступить в массовое производство на венгерском заводе BMW во второй половине этого года, а европейский запуск ожидается до конца года.

Читайте также: Новый BMW i3 дебютирует в следующем году: подробности

Компания Momenta разработает интеллектуальное решение для управления автомобилями BMW Neue Klasse, что будет охватывать вождение с навигацией от точки к точке в городских условиях и на автомагистралях. Ожидается, что базовый ценовой диапазон для BMW i3 и iX3 будет начинаться с отметки более 250 000 юаней (35 000 долларов), что будет позиционировать их среди известных китайских брендов электромобилей, таких как Li Auto, Aito, Xiaomi и Nio.

BMW возлагает большие надежды на Neue Klasse, название, которая отсылает к ее культовым моделям 1960-х и 1970-х годов, ознаменовавших собой восхождение BMW от общеавтомобильного бренда к лидеру роскошных автомобилей.

Также интересно: Новые кроссоверы BMW будут иметь потрясающую мощность

Кроме полностью электрических моделей Neue Klasse, которые будут запущены в следующем году, BMW также готовит серию гибридных автомобилей на платформе Neue Klasse, чтобы конкурировать на большом рынке внедорожников на новых источниках энергии, сегменте, где BMW X5 когда-то был звездным продуктом до появления таких моделей, как Li Auto L9.