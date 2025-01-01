Новый BMW i3 дебютирует в следующем году: подробности

Как пишет Autoevolution, новый BMW i3 поступит в серийное производство на главном заводе BMW в Мюнхене где-то в июле 2026 года. Это означает, что автомобиль будет классифицироваться как модель 2027 модельного года. Также не понятно, где будет производиться модель для рынка США.

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BMW может импортировать автомобиль из Германии, или переоборудовать конвейер в Сан-Луис-Потосе для производства iX3 и i3. BMW Blog сообщает, что по предварительной информации, производство i3 для американского рынка начнется на заводе BMW Group в Мюнхене в ноябре 2026 года, а версия M60 xDrive поступит с конвейера вместе с полностью электрическим M3 в марте 2027 года.

Платформа Neue Klasse способна обеспечивать более 1300 лошадиных сил благодаря четырехмоторной установке, причем BMW заявляет о максимальной мощности в 1341 лошадиную силу. Даже если M3 EV будет оснащен двумя двигателями, это все равно будет означать около 670 лошадиных сил по сравнению с 543 “лошадками” у текущего M3 CS.

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Ожидается, что новый BMW i3 будет предлагаться в M60, 50, 40 и 20. Считается, что модели 40 и 50 будут оснащены опциональным полным приводом xDrive, тогда как M60, по слухам, будет оснащен xDrive по умолчанию.