Новий BMW i3 дебютує наступного року: подробиці

Як пише Autoevolution, новий BMW i3 надійде у серійне виробництво на головному заводі BMW у Мюнхені десь у липні 2026 року. Це означає, що автівка класифікуватиметься як модель 2027 модельного року. Також не зрозуміло, де вироблятиметься модель для ринку США.

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BMW може імпортувати автомобіль з Німеччини, або переобладнати конвеєр в Сан-Луїс-Потосі для виробництва iX3 та i3. BMW Blog повідомляє, що за попередньою інформацією, виробництво i3 для американського ринку розпочнеться на заводі BMW Group у Мюнхені в листопаді 2026 року, а версія M60 xDrive надійде з конвеєра разом з повністю електричним M3 у березні 2027 року.

Платформа Neue Klasse здатна забезпечувати понад 1300 кінських сил завдяки чотиримоторній установці, причому BMW заявляє про максимальну потужність у 1341 кінську силу. Навіть якщо M3 EV буде оснащений двома двигунами, це все одно означатиме близько 670 кінських сил порівняно з 543 “конячками” у поточного M3 CS.

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Очікується, що новий BMW i3 пропонуватиметься у M60, 50, 40 та 20. Вважається, що моделі 40 та 50 будуть оснащені опціональним повним приводом xDrive, тоді як M60, за чутками, буде оснащений xDrive за замовчуванням.