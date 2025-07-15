Майбутні BMW Neue Klasse використовуватимуть китайські системи допомоги водієві

Як пише CarNewsChina, рішення BMW подібне до рішення компанії Mercedes-Benz, котра раніше також оголосила про партнерство з Momenta. Перша модель Neue Klasse, iX3 наступного покоління (кодова назва NA6), має надійти у масове виробництво на угорському заводі BMW у другій половині цього року, а європейський запуск очікується до кінця року.

Читайте також: Новий BMW i3 дебютує наступного року: подробиці

Компанія Momenta розробить інтелектуальне рішення для керування автомобілями BMW Neue Klasse, що охоплюватиме водіння з навігацією від точки до точки в міських умовах та на автомагістралях. Очікується, що базовий ціновий діапазон для BMW i3 та iX3 починатиметься з позначки понад 250 000 юанів (35 000 доларів), що позиціонуватиме їх серед відомих китайських брендів електромобілів, таких як Li Auto, Aito, Xiaomi та Nio.

BMW покладає великі надії на Neue Klasse, назву, яка відсилає до її культових моделей 1960-х і 1970-х років, що ознаменували собою сходження BMW від загальноавтомобільного бренду до лідера розкішних автомобілів.

Також цікаво: Нові кросовери BMW матимуть приголомшливу потужність

Окрім повністю електричних моделей Neue Klasse, які будуть запущені наступного року, BMW також готує серію гібридних автомобілів на платформі Neue Klasse, щоб конкурувати на великому ринку позашляховиків на нових джерелах енергії, сегменті, де BMW X5 колись був зірковим продуктом до появи таких моделей, як Li Auto L9.