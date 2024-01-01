Будущие модели Honda не будут полностью электрическими

Как сообщает Carscoops, несмотря на то, что Honda ослабляет темпы развития электромобилей в пользу гибридов, автопроизводитель не отказался от своей главной цели – углеродной нейтральности к 2050 году. Из-за этого в следующем десятилетии появится много новых моделей.

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В частности, между 2027 и 2031 годами Honda выпустит во всем мире 13 новых гибридных моделей. Они получат следующую версию самозарядной гибридной системы компании e:HEV, что обеспечит лучшую эффективность и производительность, а также сократит производственные затраты.

Honda Passport

Кроме того, будут включены усовершенствованные системы помощи водителю, что повысит безопасность всего модельного ряда. В новом отчете Global Data очерчены ожидаемые выпуски продуктов Honda с 2025 по 2035 год. Фанатам бренда следует ожидать появление нового Civic 12-го поколения не ранее чем в 2028 году.

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В то же время в 2030 году кроссовер ZR-V получит обновление в середине жизненного цикла и также будет представлен в США как Honda HR-V, тогда как новый CR-V покажут в 2027 году. Что касается американских моделей, кроссовер Honda Pilot, продающийся с 2022 года, вскоре получит рестайлинг, который может включать гибридную версию.

Футуристическая серия электромобилей Honda 0 поступит в производство в 2026 году. Первым будет седан, который в значительной степени повторяет стиль концепта. За ним последуют три электрические внедорожники, которые должны появиться в 2027 и 2028 годах, один из которых уже был показан в почти серийном виде.