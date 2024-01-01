Майбутні моделі Honda не будуть повністю електричними

Як повідомляє Carscoops, попри те, що Honda послаблює темпи розвитку електромобілів на користь гібридів, автовиробник не відмовився від своєї головної мети – вуглецевої нейтральності до 2050 року. Через це наступного десятиліття з'явиться багато нових моделей.

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Зокрема, між 2027 і 2031 роками Honda випустить у всьому світі 13 нових гібридних моделей. Вони отримають наступну версію самозарядної гібридної системи компанії e:HEV, що забезпечить кращу ефективність й продуктивність, а також скоротить виробничі витрати.

Honda Passport

Крім того, будуть включені вдосконалені системи допомоги водієві, що підвищить безпеку усього модельного ряду. У новому звіті Global Data окреслено очікувані випуски продуктів Honda з 2025 по 2035 рік. Фанатам бренду слід очікувати появу нового Civic 12-го покоління не раніше ніж у 2028 році.

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Водночас у 2030 році кросовер ZR-V отримає оновлення в середині життєвого циклу й також буде представлений в США як Honda HR-V, тоді як новий CR-V покажуть у 2027 році. Що стосується американських моделей, кросовер Honda Pilot, що продається з 2022 року, незабаром отримає рестайлінг, який може включати гібридну версію.

Футуристична серія електромобілів Honda 0 надійде у виробництво у 2026 році. Першим буде седан, який значною мірою повторює стиль концепту. За ним підуть три електричні позашляховики, які мають з'явитися у 2027 та 2028 роках, один з яких вже був показаний у майже серійному вигляді.