Будущий электрический Jaguar GT потерял заднее окно и пространство для багажа

Несмотря на плотный камуфляж, шпионские фото раскрывают несколько интересных деталей. Новый Jaguar GT получил оригинальную заднюю часть без традиционного окна - решение, похоже на то, которое уже используют Polestar 4 и Polestar 5. Зато автомобиль имеет небольшой проем багажника с высоким порогом, что может усложнить доступ к вещам.

Судя по снимкам Carscoops, передняя часть авто претерпела изменения - теперь видны большие воздухозаборники и серийные фары, значительно больше тех, что были у концепта. В целом силуэт остается узнаваемым, с типичными для Jaguar плавными линиями и спортивной посадкой.

Модель построена на совершенно новой электрической платформе, которую компания создала специально для премиум-сегмента. Jaguar позиционирует будущий GT как электрический четырехдверный гран-турер с запасом хода до 692 км и возможностью быстрой зарядки - до 322 км пробега всего за 15 минут.

Разработка электрического GT происходит на фоне последствий масштабной кибератаки, от которой Jaguar Land Rover оправляется последние месяцы. Несмотря на это, компания продолжает курс на электрификацию модельного ряда и обещает сделать будущий GT первым представителем “новой эры Jaguar”.