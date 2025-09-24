Jaguar Land Rover не может возобновить производство автомобилей после хакерской атаки

Как пишет Autocar, хакерская атака привела к остановке производства на всех заводах JLR по всему миру, создала проблемы с заказом запчастей и затормозила работу дилерских центров. Ориентировочную стоимость убытков, которые понесла компания, оценивают в 5 миллионов фунтов стерлингов (более 6,7 миллиона долларов) в день.

Читайте также: Новый электромобиль Jaguar стал сенсацией Недели моды в Париже

Большинство сотрудников концерна и работники компаний-поставщиков запчастей находятся в вынужденных отпусках. Концерн ведет переговоры с правительством, чтобы те получили компенсацию, подобную той, которая была во время пандемии Covid-19.

Представитель JLR сказал: “Сегодня мы сообщили коллегам, поставщиков и партнеров, что продолжили текущую паузу в производстве до среды, 1 октября 2025 года, после киберинцидента. Мы приняли это решение, чтобы прояснить ситуацию на следующую неделю, пока мы разрабатываем график поэтапного перезапуска нашей деятельности и продолжаем расследование”.

Он также добавил, что команда специалистов JLR продолжает круглосуточно сотрудничать со специалистами по кибербезопасности и правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасную и надежную перезагрузку производства.

Также интересно: Range Rover получил собственный логотип

Также отмечается, что правительственные эксперты по кибербезопасности помогали компании оценивать “любое влияние на цепь поставок”. Ответственность за атаку на Jaguar Land Rover взяла на себя организация хакеров Scattered Lapsus$ Hunters, однако мотива своих действий они не объяснили.