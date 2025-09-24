Jaguar Land Rover не може відновити виробництво автомобілів після хакерської атаки

Як пише Autocar, хакерська атака призвела до зупинки виробництва на всіх заводах JLR по всьому світу, створила проблеми із замовленням запчастин та загальмувала роботу дилерських центрів. Орієнтовну вартість збитків, які понесла компанія, оцінюють в 5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 6,7 мільйона доларів) на день.

Більшість співробітників концерну та працівники компаній-постачальників запчастин перебувають у вимушених відпустках. Концерн веде перемовини з урядом, аби ті отримали компенсацію, подібну до тієї, яка була під час пандемії Covid-19.

Речник JLR сказав: “Сьогодні ми повідомили колег, постачальників та партнерів, що продовжили поточну паузу у виробництві до середи, 1 жовтня 2025 року, після кіберінциденту. Ми ухвалили це рішення, щоб прояснити ситуацію на наступний тиждень, поки ми розробляємо графік поетапного перезапуску нашої діяльності та продовжуємо розслідування”.

Він також додав, що команда фахівців JLR продовжує цілодобово співпрацювати зі спеціалістами з кібербезпеки та правоохоронними органами, щоб забезпечити безпечне та надійне перезавантаження виробництва.

Також зазначається, що урядові експерти з кібербезпеки допомагали компанії оцінювати “будь-який вплив на ланцюг поставок”. Відповідальність за атаку на Jaguar Land Rover взяла на себе організація хакерів Scattered Lapsus$ Hunters, однак мотиву своїх дій вони не пояснили.