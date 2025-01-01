Range Rover отримав власний логотип

Компанія JLR представила нову емблему Range Rover з літерами R та золотим оздобленням. Логотип не замінить напис Range Rover чи традиційний овал Land Rover, пишуть в Carscoop. Бренд стверджує, що емблема призначена для обмеженого використання, а не для основного брендингу.

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Бренди автомобілів класу люкс постійно розвиваються, але деякі трансформації відбуваються не так помітно, як інші. Скажімо, нещодавній ребрендинг Jaguar викликав багато обговорень, натомість останнє оновлення дизайну Range Rover обирає більш стриманий шлях. JLR показав візуальне оновлення Range Rover, яке представляє нову емблему та характерний дизайнерський мотив.

Нова емблема, що складається з літер R, які розташовані одна над одною та дзеркально відображені. Вона вперше з'явилася під час презентації для інвесторів, а пізніше була представлена в прес-релізі, присвяченому дебюту Range Rover на Тижні дизайну в Мілані.

Розташований у верхній частині арки, логотип золотого кольору має вишуканий, елегантний вигляд, хоча він втрачає частину своєї привабливості, коли його надають чорному кольору.

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Поряд з новим логотипом представлено візерунок Range Rover. Він складається з десятків переплетених літер R. І хоча JLR ще не оголосила, для чого цей візерунок використовуватиметься, він може добре підійти для використання на передніх решітках радіатора та внутрішніх поверхнях.

Новий значок не замінить звичний напис Range Rover на моделях бренду. Натомість він був “розроблений як менший символ для тих місць, де наш звичний логотип Range Rover не підходить, наприклад, на етикетці або як частина повторюваного візерунка, а також у місцях проведення заходів, де емблема є більш доречною”.

Таким чином, малоймовірно, що він замінить овальне лого Land Rover, яка також знаходиться в передній частині сучасних моделей Range Rover.

Новий мотив було запущено в рамках стратегії JLR «House of Brands», де Jaguar, Discovery, Defender та Range Rover були розділені на власні суббренди. Тепер, коли Jaguar та Range Rover мають нові логотипи, лише Discovery та Defender залишаються без нового корпоративного вигляду.

Щодо того, яка саме модель дебютує з новим подвійним значком R, JLR не уточнила. Але враховуючи, що на горизонті з'явиться повністю електричний Range Rover, який, як очікується, матиме 542 кінські сили завдяки подвійній установці двигуна, не буде дивно, якщо ця модель стане першою, яка введе новий символ у виробництво.