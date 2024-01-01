Шпигуни помітили новий електричний Range Rover Velar

Як повідомляє Carscoops, шпигуни помітили другий електромобіль Range Rover. Автомобіль на фото, очевидно, є Velar наступного покоління. До слова, роль першої моделі дісталась повнорозмірному кросоверу, що дебютує пізніше цього року.

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Очікується, що модель буде заснована на новій архітектурі EMA, яку інженери компанії розробили власними силами. Натомість більший Range Rover EV отримав електрифіковану версію платформи MLA, яка також використовується у флагманських позашляховиках з двигунами внутрішнього згорання.

Навіть попри камуфляж помітно, що Velar отримає класичний дизайн бренду, але відрізнятиметься низькою лінією даху, вузькими задніми вікнами й стрімким спортивним силуетом. За чутками, у кросовера також може бути відсутнє заднє скло, подібно до нових Jaguar.

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Серійна версія Velar буде конкурентом Porsche Macan Electric і, ймовірно, не відставатиме від нього за потужністю та продуктивністю. Базовий Macan коштує 75 300 доларів й має один електромотор на 265 кВт (360 к.с.), а топова версія, Turbo Electric, має ціну від 105 300 доларів й два електромотори потужністю 470 кВт (639 к.с.).