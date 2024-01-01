Шпионы заметили новый электрический Range Rover Velar Range Rover Velar

Как сообщает Carscoops, шпионы заметили второй электромобиль Range Rover. Автомобиль на фото, очевидно, является Velar следующего поколения. К слову, роль первой модели досталась полноразмерному кроссоверу, что дебютирует позже в этом году.

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Ожидается, что модель будет основана на новой архитектуре EMA, которую инженеры компании разработали собственными силами. Зато больший Range Rover EV получил электрифицированную версию платформы MLA, которая также используется во флагманских внедорожниках с двигателями внутреннего сгорания.

Даже несмотря на камуфляж заметно, что Velar получит классический дизайн бренда, но будет отличаться низкой линией крыши, узкими задними окнами и стремительным спортивным силуэтом. По слухам, у кроссовера также может отсутствовать заднее стекло, подобно новым Jaguar.

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Серийная версия Velar будет конкурентом Porsche Macan Electric и, вероятно, не будет отставать от него по мощности и производительности. Базовый Macan стоит 75 300 долларов и имеет один электромотор на 265 кВт (360 л.с.), а топовая версия, Turbo Electric, имеет цену от 105 300 долларов и два электромотора мощностью 470 кВт (639 л.с.).