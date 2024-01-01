Опубликованы официальные фото первого электрического Range Rover

Как сообщает Autocar, новые изображения показывают испытания серийного электромобиля JLR в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее компания публиковала серию фото после тестирования на Полярном. Таким образом компани проверяет новую систему термоконтроля.

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Автопроизводитель говорит, что она самая интеллектуальная из тех, что когда-либо устанавливались на Range Rover. JLR говорит, что результаты тестирования превзошли ожидания. Кроме того, кроссовер также тестировали в песчаной дюне в центре пустыни Аль-Бадайер в Шардже, чтобы проверить новую систему интеллектуального управления крутящим моментом электромобиля, которая заменяет обычную систему контроля тяги на основе ABS.

Range Rover EV

Утверждается, что она достигает улучшенного контроля тяги на бездорожье, перенаправляя мощность на каждый электродвигатель, чтобы уменьшить время реакции крутящего момента примерно до одной миллисекунды. Британский автопроизводитель говорит, что после пяти непрерывных попыток ни одна из машин не продемонстрировала снижение производительности.

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Директор по разработке продуктов Томас Мюллер сказал: “Жаркий климат является одним из самых сложных для любого электрического транспортного средства с аккумулятором, поскольку необходимо одновременно охлаждать салон и оптимизировать производительность батареи. В то же время дополнительные трудности вождения по песку требуют контролируемого крутящего момента на низкой скорости, поэтому наши специально разработанные системы контроля тяги и терморегулирования работают согласованно, чтобы обеспечить непрерывную передачу мощности. Наши испытания показали, что в этом климате Range Rover Electric соответствует производительности своих эквивалентов с ДВС, а в некоторых случаях даже превосходит их – благодаря введению этих новых функций”.

Как и тестовые автомобили, изображенные за Полярным кругом, эти прототипы Range Rover EV показаны абсолютно без камуфляжа. Компания говорит, что это решение было принято, чтобы "подчеркнуть качество сборки первоначальных прототипов". Заметно, что прототип выглядит практически идентично бензиновому Range Rover, который продаётся с 2022 года.

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Ранее JLR подчеркивала, что это первый электромобиль бренда был создан собственными силами, однако никаких конкретных технических деталей или показателей производительности пока не было предоставлено, кроме данных, что автомобиль будет иметь 800-вольтовую архитектуру.