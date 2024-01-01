Художник показал, какими могут быть электрические Range Rover Evoque и Velar

Эти слухи стали вдохновением для создателей виртуальных автомобильных рендеров. Дизайнер, известный в сети как vburlapp, поделился неофициальным изображением двух кроссоверов в своей странице в Instagram.

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Автор обосновал свой выбор также тем, что Velar и Evoque уже относительно устарели и нуждаются в обновлении. Он предоставил обеим моделям классического дизайна Range Rover, за исключением нескольких незначительных изменений, таких как обновленные бамперы и решетка радиатора.

Создатель CGI сообщил, что его воображаемые модели могут использовать как электрический, так и бензиновый двигатели. Автопроизводитель пока не подтверждает никакой информации о судьбе Evoque и Velar, поэтому, появление электрической версии, и отдельной версии с ДВС не исключено.

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В то же время уже известно, что новые Range Rover и Range Rover Sport будут исключительно электрическими. Недавно появились первые изображения электрического кроссовера, на которых заметно, что он не сильно будет отличаться от моделей с ДВС. Компания уже принимает заказы на модель, которая должна дебютировать в этом году.