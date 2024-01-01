Художник показав, якими можуть бути електричні Range Rover Evoque та Velar

Ці чутки стали натхненням для творців віртуальних автомобільних рендерів. Дизайнер, відомий в мережі як vburlapp, поділився неофіційним зображенням двох кросоверів у своїй сторінці в Instagram.

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Автор обгрунтував свій вибір також тим, що Velar та Evoque вже відносно застаріли та потребують оновлення. Він надав обом моделям класичного дизайну Range Rover, за винятком декількох незначних змін, таких як оновлені бампери та решітка радіатора.

Творець CGI повідомив, що його уявні моделі можуть використовувати як електричний, так і бензиновий двигуни. Автовиробник поки не підтверджує жодної інформації про долю Evoque та Velar, тому, поява електричної версії, та окремої версії з ДВЗ не виключена.

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Водночас вже відомо, що нові Range Rover та Range Rover Sport будуть виключно електричними. Нещодавно з’явились перші зображення електричного кросовера, на яких помітно, що він не сильно відрізнятиметься від моделей з ДВЗ. Компанія вже приймає замовлення на модель, яка має дебютувати цього року.