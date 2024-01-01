Стали відомі нові подробиці про перший електричний Range Rover

Нещодавно Range Rover поділився зображенням свого першого електричного кросовера. Попри те, що новинка ще не дебютувала, а більшість з її технічних характеристик досі невідомі, понад 16 000 покупців вже зареєструвалися в списку очікування Range Rover EV.

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На тизерних фото, опублікованих компанією, було помітно, що новинка отримає елегантний дизайн, притаманний усім автомобілям бренду. Наразі Land Rover активно тестує нову модель й незабаром вона буде готова до дебюту.

Range Rover на випробуваннях

Як повідомляє Electrek, що окрім нової батареї та електромотора, які JLR створює власними силами, електричний кросовер отримає нову систему контролю тяги, яка покращить продуктивність авто на слизькій дорозі.

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Також, Jaguar Land Rover підписала багаторічну угоду про використання програмного забезпечення від Elysia. Компанія заявила, що це програмне забезпечення має потужну хмарну платформу для керування, оптимізації та підвищення продуктивності й воно було створено для збільшення роботи акумулятора.

Стверджується, що покупцям варто очікувати більшої швидкості заряджання та запасу ходу, а нове програмне забезпечення стане стандартним для усіх майбутніх електромобілів Jaguar Land Rover.

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Відомо, що перший електричний позашляховик від Range Rover презентують пізніше цього року. За чутками, згодом дебютують ще два менші електричні кросовери. Ймовірно, це будуть наступні генерації Evoque і Velar.