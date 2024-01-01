Стали известны новые подробности о первом электрическом Range Rover

Недавно Range Rover поделился изображением своего первого электрического кроссовера. Несмотря на то, что новинка еще не дебютировала, а большинство из ее технических характеристик до сих пор неизвестны, более 16 000 покупателей уже зарегистрировались в списке ожидания Range Rover EV.

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На тизерных фото, опубликованных компанией, было заметно, что новинка получит элегантный дизайн, присущий всем автомобилям бренда. Сейчас Land Rover активно тестирует новую модель и вскоре она будет готова к дебюту.

Как сообщает Electrek, что кроме новой батареи и электромотора, которые JLR создает собственными силами, электрический кроссовер получит новую систему контроля тяги, которая улучшит производительность авто на скользкой дороге.

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Также, Jaguar Land Rover подписала многолетнее соглашение об использовании программного обеспечения от Elysia. Компания заявила, что это программное обеспечение имеет мощную облачную платформу для управления, оптимизации и повышения производительности и оно было создано для увеличения работы аккумулятора.

Утверждается, что покупателям стоит ожидать большей скорости зарядки и запаса хода, а новое программное обеспечение станет стандартным для всех будущих электромобилей Jaguar Land Rover.

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Известно, что первый электрический внедорожник от Range Rover презентуют позже в этом году. По слухам, впоследствии дебютируют еще два меньших электрических кроссовера. Вероятно, это будут следующие генерации Evoque и Velar.