Оприлюднено офіційні фото першого електричного Range Rover

Як повідомляє Autocar, нові зображення показують випробування серійного електромобіля JLR в Об’єднаних Арабських Еміратах. Раніше компанія публікувала серію фото після тестування за Полярним колом. Таким чином компані перевіряє нову систему термоконтролю.

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Автовиробник каже, що вона найінтелектуальніша з тих, що будь-коли встановлювалися на Range Rover. JLR запевняє, що результати тестувань перевершили очікування. Крім того, кросовер також тестували в піщаній дюні в центрі пустелі Аль-Бадайер у Шарджі, щоб перевірити нову систему інтелектуального керування крутним моментом електромобіля, яка замінює звичайну систему контролю тяги на основі ABS.

Range Rover EV

Стверджується, що вона досягає покращеного контролю тяги на бездоріжжі, перенаправляючи потужність на кожен електродвигун, щоб зменшити час реакції крутного моменту приблизно до однієї мілісекунди. Британський автовиробник каже, що після п'яти безперервних спроб жодна з машин не продемонструвала зниження продуктивності.

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Директор з розробки продуктів Томас Мюллер сказав: “Спекотний клімат є одним із найскладніших для будь-якого електричного транспортного засобу з акумулятором, оскільки необхідно одночасно охолоджувати салон і оптимізувати продуктивність батареї. Водночас додаткові труднощі водіння по піску вимагають контрольованого крутного моменту на низькій швидкості, тому наші спеціально розроблені системи контролю тяги та терморегулювання працюють узгоджено, щоб забезпечити безперервну передачу потужності. Наші випробування показали, що в цьому кліматі Range Rover Electric відповідає продуктивності своїх еквівалентів з ДВЗ, а у деяких випадках навіть перевершує їх – завдяки введенню цих нових функцій”.

Як і тестові автомобілі, зображені за Полярним колом, ці прототипи Range Rover EV показані абсолютно без камуфляжу. Компанія каже, що це рішення було прийнято, щоб «підкреслити якість збірки початкових прототипів». Помітно, що прототип виглядає практично ідентично бензиновому Range Rover, який продається з 2022 року.

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Раніше JLR підкреслювала, що це перший електромобіль бренду був створений власними силами, однак жодних конкретних технічних деталей чи показників продуктивності поки що не було надано, окрім даних, що автівка матиме 800-вольтову архітектуру.