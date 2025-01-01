Range Rover получил собственный логотип

Компания JLR представила новую эмблему Range Rover с буквами R и золотой отделкой. Логотип не заменит надпись Range Rover или традиционный овал Land Rover, пишут в Carscoop. Бренд утверждает, что эмблема предназначена для ограниченного использования, а не для основного брендинга.

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Бренды автомобилей класса люкс постоянно развиваются, но некоторые трансформации происходят не так заметно, как другие. Скажем, недавний ребрендинг Jaguar вызвал много обсуждений, зато последнее обновление дизайна Range Rover выбирает более сдержанный путь. JLR показал визуальное обновление Range Rover, которое представляет новую эмблему и характерный дизайнерский мотив.

Новая эмблема, состоящая из букв R, которые расположены друг над другом и зеркально отражены. Она впервые появилась во время презентации для инвесторов, а позже была представлена в пресс-релизе, посвященном дебюту Range Rover на Неделе дизайна в Милане.

Расположенный в верхней части арки, логотип золотого цвета имеет изысканный, элегантный вид, хотя он теряет часть своей привлекательности, когда его придают черному цвету.

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Рядом с новым логотипом представлен узор Range Rover. Он состоит из десятков переплетенных букв R. И хотя JLR еще не объявила, для чего этот узор будет использоваться, он может хорошо подойти для использования на передних решетках радиатора и внутренних поверхностях.

Новый значок не заменит привычную надпись Range Rover на моделях бренда. Вместо этого он был “разработан как меньший символ для тех мест, где наш привычный логотип Range Rover не подходит, например, на этикетке или как часть повторяющегося узора, а также в местах проведения мероприятий, где эмблема является более уместной”.

Таким образом, маловероятно, что он заменит овальное лого Land Rover, которая также находится в передней части современных моделей Range Rover.

Новый мотив был запущен в рамках стратегии JLR "House of Brands", где Jaguar, Discovery, Defender и Range Rover были разделены на собственные суббренды. Теперь, когда Jaguar и Range Rover имеют новые логотипы, только Discovery и Defender остаются без нового корпоративного вида.

Относительно того, какая именно модель дебютирует с новым двойным значком R, JLR не уточнила. Но учитывая, что на горизонте появится полностью электрический Range Rover, который, как ожидается, будет иметь 542 лошадиные силы благодаря двойной установке двигателя, не будет удивительно, если эта модель станет первой, которая введет новый символ в производство.