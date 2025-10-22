Майбутній електричний Jaguar GT втратив заднє вікно та простір для багажу

Попри щільний камуфляж, шпигунські фото розкривають кілька цікавих деталей. Новий Jaguar GT отримав оригінальну задню частину без традиційного вікна — рішення, схоже на те, яке вже використовують Polestar 4 та Polestar 5. Натомість автомобіль має невеликий отвір багажника з високим порогом, що може ускладнити доступ до речей.

Судячи зі знімків Carscoops, передня частина авто зазнала змін — тепер видно великі повітрозабірники та серійні фари, значно більші за ті, що були у концепту. В цілому силует залишається впізнаваним, із типовими для Jaguar плавними лініями та спортивною посадкою.

Модель побудована на абсолютно новій електричній платформі, яку компанія створила спеціально для преміум-сегменту. Jaguar позиціонує майбутній GT як електричний чотиридверний гран-турер із запасом ходу до 692 км й можливістю швидкої зарядки — до 322 км пробігу всього за 15 хвилин.

Розробка електричного GT відбувається на тлі наслідків масштабної кібератаки, від якої Jaguar Land Rover оговтується останні місяці. Попри це, компанія продовжує курс на електрифікацію модельного ряду й обіцяє зробити майбутній GT першим представником “нової ери Jaguar”.