Через несколько дней на автосалоне в Монтерее производитель роскошных автомобилей покажет на подиуме две специальные модели, которые для продвижения на рынке сбыта снова появятся в ливрее из имитированной позолоты.

Созданный при помощи Bugatti Sur Mesure цвет демонстрирует уникальные возможности персонализации. Цвет Mistral в золотистом оттенке нанесен не на всю поверхность кузова. Здесь нижняя часть кузова и капотная крышка выполнены из углеродного волокна.

Корпус зеркал также выполнен из такого материала, но их укрыли блестящей краской, имитирующей позолоту. Салон демонстрационного Bugatti имеет два оттенка кожи, что также отражает уникальный стиль золотой эры, начатой в прошлом году.

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Напомним, прошлогодняя ограниченная партия всего из 99 машин, премьера которых также состоялась на выставочной Неделе автомобилей в Монтерее, была распродана мгновенно. Быстрому сбыту не помешала даже высокая цена в пять миллионов евро.

Ограниченное дорогостоящее производство лучше подходит для персонализации, владельцы охотно хватаются за опциональную обработку Bugatti Sur Mesure. И компания этим пользуется, рекламируя свои новинки с помощью золотистого Mistral: перед первыми поставками это дает хороший толчок для продвижения техники.

Имитация позолоты – не что иное как рекламный трюк перед продажей новой серии. И это действует – Bugatti раскупаются как вкусные сладости в кафешках на Крещатике. Фото: Bugatti

Нынешние показы также из серии "золотой лихорадки". Они непременно спровоцируют безумный спрос новых Bugatti, продажи которых запланированы на начало 2024 года. Правда, эксперты теперь ломают голову: предварительно продемонстрированный конкретный экземпляр уже является автомобилем клиента или предсерийным прототипом.

Нынешний дуэт гиперкаров Bugatti, которыми производитель уже на нынешней неделе похвастается на выставке The Quail, имеет много общего и ярким золотистым покрытием не ограничивается. Благодаря нестандартному кузову, сочетающему в себе элементы Divo и La Voiture Noire, Mistral имеет общую основу с Chiron.

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Есть догадки, что экзотический спидстер станет последним Bugatti, оснащенным 8,0-литровым двигателем W16 с квадротурбо, выдающим 1578 л.с. (1177 кВт/1600 л.с.), как у Chiron Super Sport. Ожидается, что на автосалоне это выяснится.