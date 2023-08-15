Через кілька днів на автосалоні у Монтереї виробник розкішних автомобілів покаже на подіумі дві спеціальні моделі, які для просування на ринку збуту знову з’являться у лівреї з імітованої позолоти.

Створений за допомогою програми Bugatti Sur Mesure колір демонструє унікальні можливості персоналізації. Кольористика Mistral у золотистому відтінку нанесена не на всю поверхню кузова. Тут нижня частина кузова та капотна кришка виконані з вуглецевого волокна.

Корпус дзеркал також виконано з такого матеріалу, але їх вкрили блискучою фарбою, що імітує позолоту. Салон демонстраційного Bugatti має два відтінки шкіри, що також віддзеркалює унікальним стилем золотої ери, започаткованої минулого року.

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Нагадаємо, торішня обмежена партія усього з 99 машин, прем’єра яких також відбулася на виставковому Тижні автомобілів у Монтереї, була розпродана умить. Швидкому збуту не завадила навіть височезна ціна у п’ять мільйонів євро.

Обмежене дороге виробництво якнайкраще підходить для персоналізації, власники охоче хапаються за опціональну обробку Bugatti Sur Mesure. І компанія цим користується, рекламуючи свої новинки за допомогою золотистого Mistral: перед першими поставками це дає гарний поштовх для просування техніки.

Імітація позолоти не що інше як рекламний трюк перед продажем нової серії. І це діє – Bugatti розкуповуються наче смаколики з кавою у кав’ярнях на Хрещатику. Фото: Bugatti

Нинішні покази також із серії "золотої лихоманки" . Вони неодмінно спровокують шалений попит нових Bugatti, продаж яких заплановано на початок 2024 року. Щоправда, експерти тепер ламають голову: попередньо продемонстрований конкретний екземпляр вже є автомобілем клієнта чи лише передсерійним прототипом.

Нинішній дует гіперкарів Bugatti, якими виробник вже на нинішнім тижні похизується на виставці The Quail, має багато спільного і яскравим золотистим покриттям не обмежується. Завдяки нестандартному кузову, що поєднує в собі елементи Divo та La Voiture Noire, Mistral має спільну основу з Chiron.

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Є здогадки, що екзотичний спідстер стане останнім Bugatti, оснащеним 8,0-літровим двигуном W16 з квадротурбо, що видає 1578 к.с. (1177 кВт / 1600 к.с.), як у Chiron Super Sport. Очікується, що на автосалоні це з’ясується.