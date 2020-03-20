Красноречивое название концепта дает понять, что это попытка представить прощание с двигателями внутреннего сгорания.

Правительства великих держав все туже затягивают петлю на шее автопроизводителей, заставляя их переходить от выпуска машин с ДВС к тиражированию электрокаров. Время, когда автомобили с угарными моторами прекратят выпускать вообще, кажется, не за горами. Держа это в уме, молодой дизайнер Серкан Будур разработал концепт Bugatti La Finale для своей бакалаврской работы и его идеи даже нашли поддержку французского производителя.

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Прощаясь с кем-то из близких, что едут на поезде, мы машем им рукой в ​​окно. Очевидно, для прощания с ДВС нужно сделать так же, поскольку мотор в концепте La Finale установлен под прозрачным капотом. К тому же, расположен он спереди – по классической схеме. Здесь упоминается купе Bugatti 57SC Atalante, в котором дизайнер черпал вдохновение.

Что же касается самого двигателя, то вместо знаменитого 8-литрового мотора Bugatti W16 с четырьмя турбинами, в концепте использован компактный W12 – последнюю разработку марки. Свой выбор Будур объясняет тем, что меньшие габариты двигателя обеспечат значительную экономию веса.

Фото: концепт Bugatti La Finale / Serkan Budur via Carscoops

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