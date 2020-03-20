Промовиста назва концепту дає зрозуміти, що це спроба уявити прощання з двигунам внутрішнього згорання.

Уряди великих держав все тугіше затягують зашморг на шиї автовиробників, змушуючи їх переходити від випуску машин з ДВЗ до тиражування електрокарів. Час, коли автомобілі з чадними моторами припинять випускати взагалі, здається, не за горами. Тримаючи це на думці, молодий дизайнер Серкан Будур розробив концепт Bugatti La Finale для своєї бакалаврської роботи і його ідеї навіть знайшли підтримку французького виробника.

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Прощаючись з кимось із близьких, що їдуть на поїзді, ми махаємо їм рукою у вікно. Вочевидь, для прощання з ДВЗ потрібно зробити так само, оскільки мотор в концепті La Finale встановлений під прозорим капотом. До того ж, розміщений він спереду – за класичною схемою. Тут згадується купе Bugatti 57SC Atalante, у якому дизайнер черпав натхнення.

Що ж до самого двигуна, то замість славнозвісного 8-літрового мотора Bugatti W16 з чотирма турбінами, в концепті використано компактніший W12 – останню розробку марки. Свій вибір Будур пояснює тим, що менші габарити двигуна забезпечать значну економію ваги.

Фото: концепт Bugatti La Finale / Serkan Budur via Carscoops

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