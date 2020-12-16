Это, наверное, самая дорогая рождественская декорация в мире.

Большинство нынешних рождественских ярмарок были отменены в результате пандемии COVID-19, в том числе в Мольсайме, Франция, где находится мануфактура Bugatti.

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Тем не менее, автопроизводитель решил отметить зимние праздники, используя La Voiture Noire, как очень дорогое украшение. Размещеный внутри стеклянного бокса уникальный гиперкар, владельцем которого является футболист Криштиану Роналду, выставлен возле елки во французском городе Мольсайм.

"Я очень благодарен Бугатти за этот замечательный подарок нашему городу", – сказал мэр Мольсайма Лоран Ферст. "Теперь у всех жителей Мольсайма есть особая возможность полюбоваться этим уникальным шедевром La Voiture Noire, которым Этторе Бугатти, безусловно, очень гордился бы".

Представленный на прошлогоднем Женевском автосалоне La Voiture Noire, что по-французски означает "Черный автомобиль", отметил 110-летие бренда и отдал дань легендарному Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти, который был потерян в начале Второй мировой войны.

Единичный гиперкар с полированным вручную глянцевым кузовом из черного карбона использует те же основы, что и Chiron и Divo, и оснащен фирменным 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбомоторами мощностью в 1500 л.с. 1600 Нм крутящего момента.

Фото: Bugatti La Voiture Noire под елкой в центре города Мольсайм / Bugatti