Це, напевно, найдорожча різдвяна декорація у світі.

Більшість цьогорічних різдвяних ярмарків були скасовані внаслідок пандемії COVID-19, в тому числі в Мольсхаймі, Франція, де знаходиться мануфактура Bugatti.

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Тим не менше, автовиробник вирішив відзначити зимові свята, використовуючи La Voiture Noire, як дуже дорогу прикрасу. Розміщений всередині скляного бокса унікальний гіперкар, власником якого є футболіст Кріштіану Роналду, виставлений біля ялинки у французькому місті Мольсхайм.

“Я дуже вдячний Бугатті за цей чудовий подарунок нашому місту”, – сказав мер Молсхайму Лоран Ферст. “Тепер у всіх жителів Мольсхайма є особлива можливість помилуватися цим унікальним шедевром La Voiture Noire, яким Етторе Бугатті, безумовно, дуже пишався б”.

Представлений на минулорічному Женевському автосалоні, La Voiture Noire, що французькою означає “Чорний автомобіль”, відзначив 110-річчя бренду та віддав данину легендарному Type 57 SC Atlantic Жана Бугатті, який було втрачено на початку Другої світової війни.

Одиничний гіперкар з полірованим вручну глянцевим кузовом з чорного карбону використовує ті ж основи, що й Chiron та Divo, та оснащений фірмовим 8-літровим двигуном W16 з чотирма турбомоторами, потужністю у 1500 к.с. 1600 Нм крутного моменту.

Фото: Bugatti La Voiture Noire під ялинкою в центрі міста Мольсхайм / Bugatti