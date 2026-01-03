Bugatti может возродить 20-летний Veyron - но шансов его приобрести практически нет

Как пишет Carscoops, она станет данью уважения суперкару, который в 2000-х годах изменил правила игры в мире гиперкаров. Ожидается, что презентация может состояться 22 января, ровно через два десятилетия после выхода первого серийного Veyron с производства в Мольсхайме.

Почему Veyron - это больше чем автомобиль

Bugatti Veyron - это не просто знаменитая модель, а настоящий инженерный прорыв. Именно он в 2005 году реализовал амбициозную мечту Фердинанда Пиха: создать сверхмощный дорожный автомобиль, который способен превышать скорость 400 км/ч, оставаясь при этом комфортным, роскошным и надежным.

Veyron стал первым серийным авто с мощностью более 1000 л.с., а всего за годы производства Bugatti построила 450 экземпляров, каждый из которых приближал границы возможностей автомобилестроения. И хотя более поздние Chiron и нынешний Tourbillon подняли планку еще выше, Veyron до сих пор остается самой знаковой моделью бренда.

Каким может быть новое уникальное творение

По неофициальной информации, будущий трибьют получит дизайн, максимально приближенный к первому серийному Veyron 16.4:

культовую красно-черную цветовую схему;

бежевый салон с роскошными алюминиевыми акцентами;

узнаваемый образ без радикальных экспериментов.

Bugatti ранее подтвердила, что в рамках программы Solitaire компания будет создавать не более двух уникальных моделей в год на базе уже существующих платформ. Поэтому наиболее вероятно, что трибьют будет построен на основе Chiron, возможно с использованием легендарного 8,0-литрового W16 с четырьмя турбинами, способного выдавать до 1600 л.с. Существует также версия, что Bugatti может возродить оригинальную платформу Veyron, полностью обновив ее современными технологиями.

Цена эксклюзивности - иллюзия доступности

Даже если автомобиль действительно дебютирует, шансов его увидеть на дорогах будет минимум - модель почти наверняка будет создана в единственном экземпляре и будет иметь невероятно высокую цену. Другими словами, это будет не автомобиль для покупки, а исторический артефакт в движении.

Bugatti уже официально почтила 20-ю годовщину Veyron во время декабрьского мероприятия "Soirée de Noël", где бренд открыто назвал модель “вехой в истории гиперкаров”. Поэтому возвращение легенды кажется не просто слухами, а логичным шагом.