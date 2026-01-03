Bugatti може відродити 20-річний Veyron — але шансів його придбати практично немає

Як пише Carscoops, вона стане даниною поваги суперкару, який у 2000-х роках змінив правила гри у світі гіперкарів. Очікується, що презентація може відбутися 22 січня, рівно через два десятиліття після виходу першого серійного Veyron з виробництва в Мольсгаймі.

Чому Veyron — це більше ніж автомобіль

Bugatti Veyron — це не просто знаменита модель, а справжній інженерний прорив. Саме він у 2005 році реалізував амбітну мрію Фердинанда Піха: створити надпотужний дорожній автомобіль, який здатен перевищувати швидкість 400 км/год, залишаючись при цьому комфортним, розкішним і надійним.

Veyron став першим серійним авто з потужністю понад 1000 к.с., а всього за роки виробництва Bugatti побудувала 450 екземплярів, кожен з яких наближав межі можливостей автомобілебудування. І хоча пізніші Chiron та нинішній Tourbillon підняли планку ще вище, Veyron досі залишається найбільш знаковою моделлю бренду.

Яким може бути нове унікальне творіння

За неофіційною інформацією, майбутній триб’ют отримає дизайн, максимально наближений до першого серійного Veyron 16.4:

культову червоно-чорну колірну схему;

бежевий салон із розкішними алюмінієвими акцентами;

впізнаваний образ без радикальних експериментів.

Bugatti раніше підтвердила, що в рамках програми Solitaire компанія створюватиме не більше двох унікальних моделей на рік на базі вже існуючих платформ. Тому найбільш імовірно, що триб’ют буде побудовано на основі Chiron, можливо з використанням легендарного 8,0-літрового W16 з чотирма турбінами, здатного видавати до 1600 к.с. Існує також версія, що Bugatti може відродити оригінальну платформу Veyron, повністю оновивши її сучасними технологіями.

Ціна ексклюзивності — ілюзія доступності

Навіть якщо автомобіль справді дебютує, шансів його побачити на дорогах буде мінімум — модель майже напевно буде створена в єдиному екземплярі й матиме неймовірно високу ціну. Іншими словами, це буде не автомобіль для купівлі, а історичний артефакт у русі.

Bugatti вже офіційно вшанувала 20-ту річницю Veyron під час грудневого заходу «Soirée de Noël», де бренд відкрито назвав модель “віхою в історії гіперкарів”. Тож повернення легенди видається не просто чутками, а логічним кроком.