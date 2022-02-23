Любая вещь, официально украшена логотипом Bugatti, стоит умопомрачительно дорого и скульптурный токен La Voiture Noire также не будет общедоступной вещью.

Скульптурная миниатюра La Voiture Noire для NFT была создана совместно с ювелирной фирмой Asprey из Лондона. Она изготовлена вручную из драгоценных металлов и материалов. Кроме уникальной скульптуры, будет выпущено еще 261 экземпляр немного меньших и простых аналогов.

Также интересно: "Афериста из Tinder" заметили в автосалоне Ferrari: фото

На создание скульптуры мастерам Asprey понадобилось четыре месяца. Уменьшенная модель автомобиля Bugatti La Voiture Noire выполнена из 24-каратного розового золота. К миниаюре прилагается токен NFT, который будет иметь уникальный серийный идентификатор и будет визуально связан с физической моделью с помощью QR-кода.

Помимо одноразовой скульптуры, две компании также создадут серию меньших, ограниченным тиражом из 261 экземпляра. Это число, которое напоминает максимальную скорость La Voiture Noire в милях в час (420 км/ч). Эти серийные миниатюры будут изготовлены из серебра, но также будут сопровождаться собственными NFT.

Фото: золотая скульптура Bugatti La Voiture Noire станет первым NFT французской марки / Bugatti

Коллекция скульптурных миниатюр Asprey Bugatti будет выпущена в следующем месяце на специальном сайте, для доступа к которому нужно иметь приглашение – его можно получить, в том числе отправив электронный запрос через сам сайт.