Будь-яка річ, офіційно прикрашена логотипом Bugatti, коштує запаморочливо дорого і скульптурний токен La Voiture Noire також не буде загальнодоступною річчю.

Скульптурна мініатюра La Voiture Noire для NFT була створена спільно з ювелірною фірмою Asprey з Лондона. Вона виготовлена вручну з коштовних металів та матеріалів. Крім унікальної скульптури, буде випущено ще 261 екземпляр трохи менших та простіших аналогів.

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На створення скульптури майстрам Asprey знадобилось чотири місяці. Зменшена модель автомобіля Bugatti La Voiture Noire виконана з 24-каратного рожевого золота. До мініаюри додається токен NFT, який матиме унікальний серійний ідентифікатор і буде візуально пов’язаний з фізичною моделлю за допомогою QR-коду.

Окрім одноразової скульптури, дві компанії також створять серію менших, обмеженим тиражем з 261 екземпляру. Це число, яке нагадує максимальну швидкість La Voiture Noire в милях на годину (420 км/год). Ці серійні мініатюри будуть виготовлені зі срібла, але також супроводжуватимуться власними NFT.

Фото: золота скульптура Bugatti La Voiture Noire стане першим NFT французької марки / Bugatti

Колекція скульптурних мініатюр Asprey Bugatti буде випущена наступного місяця на спеціальному сайті, для доступу до якого потрібно мати запрошення – його можна отримати, в тому числі надіславши електронний запит через сам сайт. Про ціни Bugatti традиційно нічого не повідомляє.