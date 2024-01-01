Buick основал собственный суббренд электрифицированных авто в Китае

Как сообщает Motor1, новый бренд Electra начнет с трех автомобилей. Первым из них будет роскошный минивэн Encasa. Его представили в начале этой недели. Известно, что модель будет предлагаться в полностью электрической и плагин-гибридной версиях и выйдет на рынок позже в этом году.

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Кроме минивэна, в течение следующих 12 месяцев семейство Electra также пополнится седаном и внедорожником. Всего Buick планирует выпустить шесть NEV на платформе Xiao Yao, которую будут использовать вышеупомянутые автомобилей. Она была разработана специалистами Pan Asia Technical Automotive Center (PATC) – совместного предприятия GM и SAIC.

Интересно, что данная архитектура будет предназначена не только для PHEV и EV, но и для электромобилей с удлинителями запаса хода (EREV). Будущие модели Electra будут иметь литий-железо-фосфатные батареи от CATL. Их емкость неизвестна, но автопроизводитель отметил, что они будут поддерживать заряд мощностью в 640 кВт.

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Это позволит компенсировать 350 километров запаса хода всего за 10 минут зарядки. Суббренд Electra будет представлен исключительно на китайском рынке, однако, возможно, эти автомобили впоследствии попадут и в Украину, поскольку импорт авто из Китая в нашей стране уже давно развит.