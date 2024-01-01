Buick заснував власний суббренд електрифікованих авто в Китаї

Як повідомляє Motor1, новий бренд Electra почне з трьох автомобілів. Першим з них буде розкішний мінівен Encasa. Його представили на початку цього тижня. Відомо, що модель пропонуватиметься у повністю електричній та плагін-гібридній версіях й вийде на ринок пізніше цього року.

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Окрім мінівена, протягом наступних 12 місяців сімейство Electra також поповниться седаном та позашляховиком. Загалом Buick планує випустити шість NEV на платформі Xiao Yao, яку використовуватимуть вищезгадані автомобілів. Вона була розроблена спеціалістами Pan Asia Technical Automotive Center (PATC) – спільного підприємства GM та SAIC.

Цікаво, що дана архітектура буде призначена не лише для PHEV та EV, а й для електромобілів із подовжувачами запасу ходу (EREV). Майбутні моделі Electra матимуть літій-залізо-фосфатні батареї від CATL. Їх ємність невідома, але автовиробник зазначив, що вони підтримуватимуть заряд потужністю в 640 кВт.

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Це дозволить компенсувати 350 кілометрів запасу ходу всього за 10 хвилин заряджання. Суббренд Electra буде представлений виключно на китайському ринку, однак, можливо, ці автомобілі згодом потраплять і в Україну, оскільки імпорт авто з Китаю в нашій країні вже давно розвинутий.