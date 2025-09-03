Buick представил в Китае электрический седан с подвесными сидениями

Как пишет CarNewsChina, длина Electra L7 составляет 5032 мм, ширина – 1952 мм, а высота – 1500 мм, с колесной базой 3000 мм. В салоне установлено 10,25-дюймовую приборов и 15,6-дюймовый центральный экран управления с декоративными накладками цвета “Starlight Gold Sand”, соединяющие панель приборов и дверные панели.

Новый седан оснащен четырьмя полнофункциональными сиденьями с обивкой из кожи Nappa и хлопка. Пассажирское сиденье имеет подвесную конструкцию с возможностью наклоняться на 120° в невесомости. Оно также имеет электрическую подставку для ног, которую можно выдвинуть на 103 миллиметра. Изменение положения кресла можно активировать с помощью голосовой команды.

В Electra L7 дебютирует цифровая аудиосистема Buick Sound с 27 динамиками пиковой мощности 2000 Вт. Четыре динамика и два сабвуфера, устанавливаемых на стойку, создают реалистичный “звук сверху” в вертикальном измерении, тогда как остальные 21 динамик стратегически размещены на приборной панели, передних и задних дверях, задних стойках и подголовниках, формируя горизонтальное звуковое поле вокруг.

Кроме того, динамики в подголовниках имеют три режима воспроизведения, включая “частный режим”, когда важная информация для водителя, как вот звонки или навигация, подается только через них. Компания говорит, что стоимость автомобиля составит около 300 000 юаней, однако, журналисты CarNewsChina считают, что ценовой диапазон новинки будет колебаться в районе 250 000 юаней (34 800 долларов).