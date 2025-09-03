Buick представив в Китаї електричний седан з підвісними сидіннями

Як пише CarNewsChina, довжина Electra L7 становить 5032 мм, ширина – 1952 мм, а висота – 1500 мм, з колісною базою 3000 мм. У салоні встановлено 10,25-дюймову приладів та 15,6-дюймовий центральний екран керування з декоративними накладками кольору “Starlight Gold Sand”, що з’єднують панель приладів та дверні панелі.

Читайте також: Новий електричний Buick продаватиметься в Китаї, а не в США

Новий седан оснащений чотирма повнофункціональними сидіннями з оббивкою зі шкіри Nappa та бавовни. Пасажирське сидіння має підвісну конструкцію зі змогою нахилятися на 120° у невагомості. Воно також має електричну підставку для ніг, яку можна висунути на 103 міліметри. Зміну положення крісла можна активувати за допомогою голосової команди.

У Electra L7 дебютує цифрова аудіосистема Buick Sound з 27 динаміками пікової потужності 2000 Вт. Чотири динаміки та два сабвуфери, що встановлюються на стійку, створюють реалістичний “звук зверху” у вертикальному вимірі, тоді як решта 21 динамік стратегічно розміщені на приладовій панелі, передніх та задніх дверях, задніх стійках та підголівниках, формуючи горизонтальне звукове поле навколо.

Також цікаво: В Китаї працює загін безпілотних тракторів без кабін: фото

Крім того, динаміки в підголівниках мають три режими відтворення, включаючи “приватний режим”, коли важлива інформація для водія, як от дзвінки чи навігація, подається лише через них. Компанія каже, що вартість автомобіля становитиме близько 300 000 юанів, проте, журналісти CarNewsChina вважають, що ціновий діапазон новинки коливатиметься в районі 250 000 юанів (34 800 доларів).