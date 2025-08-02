В Китаї працює загін безпілотних тракторів без кабін: фото, відео

Однак це тільки початок. Загалом на побудованій в технопарку Шиянь технологічній лінії Shiyan Guoke Honghu Technology Co., Ltd планується щороку випускати 2000 безпілотних одиниць. Цей проєкт втілюється спільно з Китайською академією наук.

Як пише global-agriculture.com, такі автономні електротягові трактори спроможні самостійно проводити весь сільськогосподарський цикл, потреба у водіях повністю відпала.

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Це не тільки перший у Китаї безпілотний електричний трактор, але й мобільна лабораторія. Інтелектуальна бортова система сама бере проби ґрунту та аналізує його властивості в реальному часі, визначає як стан ґрунту, так і здоров'я культур та інші агрономічні фактори для подальшого аналізу.

По суті, трактор робить "флюорографію" земельної ділянки без зупинки для такого процесу, рухаючись зі швидкістю 20 км/год. В ході рентгеноскопії визначаються проби на pH, органіку, азот, повний калій і т.д.

Виробництво безпілотників для "безлюдного поля" на етапі перевірки техконтролем, малярам лишиться лише нанести трафаретні написи та наклеїти наліпки. Фото: CMRA, cnmra.com

Працює автономно завдяки дистанційному плануванню маршруту плюс згаданий вище повний збір даних про ґрунт, культури та агрономію. Зворотний зв’язок підтримується в реальному часі.

Honghu T70 живиться від літій-іонної батареї. Потенціал залежить від розмірної групи та потужності двигуна, що може доходити до 470 к.с. Тут два мотори, з яких один забезпечує ходову базу, а інший привід встановлено для навісного обладнання, як от ротаційна борона, сівалка, косарка тощо.

Електричний "розумний" трактор Honghu T70 виконує посівні роботи на сільськогосподарських угіддях у селі Гуаньчен Ер. Фото: сайт recordchina.co.jp

Може працювати автономно до шести годин на одному заряді, надалі планується підібрати потужнішу батарею для роботи на триваліший час.

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Трактор за розробленим алгоритмом прив’язки до місцевості й конкретної ділянки поля дотримується попередньо встановлених маршрутів, відхилення від заданого "коридору" можливе в межах ±2,5 см. Тут залучена власна система навігації Beidou GPS, AI, 5G.

Продуктивність вражає – за 2,5 години роботи трактор обробляє близько 2 га землі. Може працювати автономно до шести годин на одному заряді, виконуючи повний цикл сільськогосподарських операцій, починаючи від оранки та посіву до догляду за посівами та збору врожаю.

Під вікнами сільських будинків не чути гуркоту цих тракторів, не відчувається дизельного чаду. Фото: сайт news.haiwainet.cn

Оранку веде на визначених людиною глибинах під конкретні культури. Звісно, зерно у сівалку також завантажується людьми, як і розчини для обробки рослин хімікатами від шкідників чи підживлення добривами.

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Зараз Китай на етапі переходу до масштабування автономної технології землеобробітку, догляду та збору урожаю в аграрному секторі. Тестування завершено, Honghu T70 показав гарний симбіоз поєднання електроприводу, точного позиціювання та штучного інтелекту повної автономії тракторних робіт — від оранки до збору врожаю з найвищою точністю і ефективністю.

Футуристичний транспортний засіб використовує передову навігацію та штучний інтелект. Фото: сайт recordchina.co.jp

Піонерами в закупці Honghu T70 стали господарства у провінції Хебей та в новій зоні Сюнань, де впроваджується технологія "безлюдного" сільськогосподарського виробництва. Машина ідеально підходить для середніх та великих ферм, що прагнуть перейти на цифрове агровиробництво.

Про свої наміри придбати безпілотний безкабінний трактор вже заявили понад 100 компаній, з яких два десятки господарств уже законтрактували такі машини.