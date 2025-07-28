На оранці безпілотний трактор AgXeed встановив світовий рекорд

Такого результату на оранці не досягала жодна безпілотна машина. Представник "Товариства орачів" Великої Британії Джеймс Вітті зафіксував це досягнення на полях ферми Бірч в Північному Йоркширі, найбільшому графстві Англії.

Автономний трактор AgXeed AgBot 5.115T2 у комплектації з п'ятикорпусним плугом Kverneland LO 300/85 в ході цієї операції здійснив лише одну зупинку для заправки соляркою. Про це йдеться у повідомленні порталу автономного фермерства AgXeed.

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За агротехнологією AgBot машині задали параметри підтримувати на всій площі поля глибину оранки 23 см з шириною кожної борозни 40 см. Безпілотна машина працювала зі швидкістю 5,6–8 км/год, що притаманно класичним тракторам на таких ґрунтах.

Середня витрата палива становила 18,4 л/га, що на рівні зі звичайними дизельними тракторами й відповідає продуктивності роботи трактора з оператором. Попередні випробування показали, що AgBot використовував на 4,6% менше палива, ніж сільськогосподарський Fendt 828 Vario.

156-сильний AgBot 5.115 T2 можна порівняти з трактором середньої та навіть високої потужності. Фото: AgXeed

Роботизований трактор не випадково взяли в тестовий заїзд, оскільки розробники хотіли на ділі підтвердити титул найсучаснішої роботизованої машини: роботрактор AgXeed 5.115T2 є володарем престижної нагороди "Трактор року 2025". Отриманим результатом 24-годинної роботи це засвідчено.

Трактор AgBot 5.115T2 укомплектований дизельним 4,1-літровим двигуном Deutz потужністю 115 кВт / 156 к.с., з максимальним крутним моментом 610 Нм. Впродовж оранки навантаження на двигун коливалося від 48% до 72%, що демонструє ефективність та надійність.

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Трактор належить до категорії машин TotYBot, тобто роботизованих тракторів без кабін, обладнаних 3-точковою підвіскою. Машина легко інтегрується зі стандартними причіпними та навісними знаряддями завдяки вантажності задньої частини 8000 кг і передньої вантажності 4000 кг.

Такі робочі характеристики підтримуються потужною гідравлічною системою зі швидкістю потоку 85 л/хв. Ці функції дозволяють йому працювати з широким спектром знарядь без необхідності модифікацій, що робить його універсальним інструментом для фермерів.

Низькотяговий корпус плуга Kverneland з відвалами №28 забезпечував якісну оранку навіть на важких ґрунтах. Фото: AgXeed

Сумісність зі звичайними сільськогосподарськими робочими знаряддями в поєднанні з його автономними можливостями робить його дуже привабливим варіантом для фермерів, які хочуть застосувати роботизовані технології.

Позитив ще й в тому, що грунтозберігальні металево-гумові гусеничні траки не проявляють агресію до родючого шару поля. Фото: AgXeed

На пробній ділянці оранки попередньо наносили на карту межі поля та оптимізували робочі схеми. AgBot автономно підіймав, повертав та розвертав плуг за допомогою точного GPS та дистанційного моніторингу. Бортова навігаційна система точного наведення та безпечного позиціювання вела машину в межах помилки +/- 2,5 см.

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Такій точності сприяли комунікаційний модуль для двонаправленої передачі даних та корекції RTK, система виявлення перешкод, датчик Lidar на верхній частині машини, ультразвукові датчики, вбудовані в захисний бампер, радарні датчики, інтегровані в захисний бампер, чутливий до контакту бампер, інтегрований у захисний бампер тощо.

Бічна проєкція автономного гусеничного трактора AgXeed AgBot 5.115T2 з оборотним плугом Kverneland LO 300/85. Фото: AgXeed

Встановлений рекорд сигналізує про поступовий перехід агровиробництва до автономних польових операцій як масштабованого та ефективного сільськогосподарського рішення.