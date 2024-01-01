Трактор Icaro X4 знищує виноградні грибки без хімікатів

Італійська компанія переконує, що відтепер покладатися на хімічну обробку виноградної лози не варто, оскільки її роботизований трактор Icaro X4 з спеціальними ультрафіолетовими лампами вбиває будь-які грибкові прояви й запобігає розмноженню грибкової тлі, в першу чергу таких як пероноспороз і борошниста роса.

Як йдеться на сайті виробника, Icaro X4 може працювати цілодобово в автономному режимі. Він оснащений дизельним двигуном, що заряджає батарею під час використання. Це – гібрид, що має батарею місткістю 10 кВт-год 48В постійного струму.

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Акумулятор заряджається від двоциліндрового дизельного двигуна Kohler (11,5 кВт при 3000 об/хв). його 70-літровий бак для пального забезпечує тривалу роботу.

Фото: Free Green Nature

Усі чотири колеса Icaro X4 приводиться в рух трифазним безщітковим двигуном, що генерує максимальну потужність 13 кВт (4000 Нм). Завдяки повороту всіх коліс на 180° робот може повертатися практично на місці.

Завдяки компактній ширині такий трактор може працювати у вузьких рядах. Icaro X4 має 3085 мм у довжину, 1550 мм у ширину та 2700 мм у висоту з висунутими УФ-лампами. Вони нависають над рядками ліворуч та праворуч, опромінюючи виноградну лозу ультрафіолетом. Зі складеними ламповими опромінювачами висота всього 1150 мм.

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Трактор Icaro X4 використовує точну технологію RTK й результативно працює автономно навіть без супутникового сигналу. Це відбувається завдяки системі 3D-огляду з камерами TOF (Time of Flight). Вона допомагає орієнтуватися в заздалегідь визначених коридорах.

Встановлені з усіх чотирьох сторін камери забезпечують огляд на 360° для виявлення людей і тварин поблизу. Окрім цього, машина має власну метеостанцію, що контролює польові умови.

Фото: Free Green Nature

У разі несприятливої погоди, наприклад дощу, робот може бути "відкликаний оператором на свою базу або призупинити роботу з вимкненими УФ-лампами, доки погода не покращиться".

Перед розгортанням виноградник наноситься на карту, а система визначає географічну прив’язку різних факторів, таких як перешкоди, бажані маршрути, початкові та зупинкові позиції та точки заправки. Це гарантує ефективну та безпечну навігацію Icaro X4 без втручання людини.

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При потребі Icaro X4 може працювати з косаркою, що може розширюватися

до 2400 мм. Конструкція передбачає також встановлення підйомника, платформа якого витримує вантажність 450 кг.

На європейський ринок Icaro X4 надійшов у продаж за ціною 160 000 євро. У цю вартість входить введення в експлуатацію та монтаж метеостанції.