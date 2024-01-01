Трактор Icaro X4 уничтожает виноградные грибки без химикатов

ФОТО: Free Green Nature|
Автономный роботизированный трактор Icaro X4
Итальянская компания убеждает, что отныне полагаться на химическую обработку виноградной лозы не стоит, поскольку ее роботизированный трактор Icaro X4 со специальными ультрафиолетовыми лампами убивает любые грибковые проявления и предотвращает размножение грибков, в первую очередь таких как пероноспороза и мучнистая роса.
Как говорится на сайте производителя, Icaro X4 может работать круглосуточно в автономном режиме. Он оснащен дизельным двигателем, что заряжает батарею во время использования. Это – гибрид, имеющий батарею емкостью 10 кВт-ч 48В постоянного тока.
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Аккумулятор заряжается от двухцилиндрового дизельного двигателя Kohler (11,5 кВт при 3000 об/мин). его 70-литровый бак для горючего обеспечивает длительную работу.
Фото: Free Green Nature
Все четыре колеса Icaro X4 приводится в движение трехфазным бесщеточным двигателем, генерирующим максимальную мощность 13 кВт (4000 Нм). Благодаря повороту всех колес на 180° робот может поворачиваться практически на месте.
Благодаря компактной ширине такой трактор может работать в узких рядах. Icaro X4 имеет 3085 мм в длину, 1550 мм в ширину и 2700 мм в высоту с выдвинутыми УФ-лампами. Они нависают над рядками слева и справа, облучая виноградную лозу ультрафиолетом. Со сложенными ламповыми излучателями высота всего 1150 мм.
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Трактор Icaro X4 использует точную технологию RTK и результативно работает автономно даже без спутникового сигнала. Это происходит благодаря системе 3D-обзора с камерами TOF (Time of Flight). Она помогает ориентироваться в заранее определенных коридорах.
Установленные со всех четырех сторон камеры обеспечивают обзор на 360° для выявления людей и животных поблизости. Кроме этого, машина имеет собственную метеостанцию, контролирующую полевые условия.
Фото: Free Green Nature
В случае неблагоприятной погоды, например дождя, робот может быть "отозван оператором на свою базу или приостановить работу с выключенными УФ-лампами, пока погода не улучшится".
Перед развертыванием виноградник наносится на карту, а система определяет географическую привязку различных факторов, таких как препятствия, желаемые маршруты, начальные и остановочные позиции и точки заправки. Это гарантирует эффективную и безопасную навигацию Icaro X4 без вмешательства человека.
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При необходимости Icaro X4 может работать с косилкой, которая может расширяться до 2400 мм. Конструкция предусматривает также установку подъемника, платформа которого выдерживает грузоподъемность 450 кг.
На европейский рынок Icaro X4 поступил в продажу по цене 160 000 евро. В эту стоимость входит ввод в эксплуатацию и монтаж метеостанции.