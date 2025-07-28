Беспилотный трактор AgXeed установил мировой рекорд

Такого результата на пахоте не достигала ни одна беспилотная машина. Представитель "Общества пахарей" Великобритании Джеймс Витти зафиксировал это достижение на полях фермы Бирч в Северном Йоркшире, крупнейшем графстве Англии.

Автономный трактор AgXeed AgBot 5.115T2 в комплектации с пятикорпусным плугом Kverneland LO 300/85 в ходе этой операции совершил лишь одну остановку для заправки соляркой. Об этом говорится в сообщении портала автономного фермерства AgXeed.

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По агротехнологии AgBot машине задали параметры поддерживать на всей площади поля глубину вспашки 23 см с шириной каждой борозды 40 см. Беспилотная машина работала со скоростью 5,6–8 км/ч, что присуще классическим тракторам на таких почвах.

Средний расход топлива составлял 18,4 л/га, что на уровне с обычными дизельными тракторами и соответствует производительности работы трактора с оператором. Предварительные испытания показали, что AgBot использовал на 4,6% меньше топлива, чем сельскохозяйственный Fendt 828 Vario.

156-сильный AgBot 5.115 T2 можно сравнить с трактором средней и даже высокой мощности. Фото: AgXeed

Роботизированный трактор не случайно взяли в тестовый заезд, поскольку разработчики хотели на деле подтвердить титул самой современной роботизированной машины: роботрактор AgXeed 5.115T2 является обладателем престижной награды "Трактор года 2025". Полученным результатом 24-часовой работы это подтверждено.

Трактор AgBot 5.115T2 укомплектован дизельным 4,1-литровым двигателем Deutz мощностью 115 кВт / 156 л.с., с максимальным крутящим моментом 610 Нм. В течение вспашки нагрузка на двигатель колебалась от 48% до 72%, что демонстрирует эффективность и надежность.

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Трактор относится к категории машин TotYBot, то есть роботизированных тракторов без кабин, оборудованных 3-точечной подвеской. Машина легко интегрируется со стандартными прицепными и навесными орудиями благодаря грузоподъемности задней части 8000 кг и передней грузоподъемности 4000 кг.

Такие рабочие характеристики поддерживаются мощной гидравлической системой со скоростью потока 85 л/мин. Эти функции позволяют ему работать с широким спектром орудий без необходимости модификаций, что делает его универсальным инструментом для фермеров.

Низкотяговый корпус плуга Kverneland с отвалами №28 обеспечивал качественную вспашку даже на тяжелых почвах. Фото: AgXeed

Совместимость с обычными сельскохозяйственными рабочими орудиями в сочетании с его автономными возможностями делает его очень привлекательным вариантом для фермеров, которые хотят применить роботизированные технологии.

Позитив еще и в том, что почвосберегающие металло-резиновые гусеничные траки не проявляют агрессию к плодородному слою поля. Фото: AgXeed

На пробном участке вспашки предварительно наносили на карту границы поля и оптимизировали рабочие схемы. AgBot автономно поднимал, поворачивал и разворачивал плуг с помощью точного GPS и дистанционного мониторинга. Бортовая навигационная система точного наведения и безопасного позиционирования вела машину в пределах ошибки +/- 2,5 см.

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Такой точности способствовали коммуникационный модуль для двунаправленной передачи данных и коррекции RTK, система обнаружения препятствий, датчик Lidar на верхней части машины, ультразвуковые датчики, встроенные в защитный бампер, радарные датчики, интегрированные в защитный бампер, чувствительный к контакту бампер, интегрированный в защитный бампер и тому подобное.

Боковая проекция автономного гусеничного трактора AgXeed AgBot 5.115T2 с оборотным плугом Kverneland LO 300/85. Фото: AgXeed

Установленный рекорд сигнализирует о постепенном переходе агропроизводства к автономным полевым операциям как масштабируемого и эффективного сельскохозяйственного решения.