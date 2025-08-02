В Китае работает отряд беспилотных тракторов без кабин: фото, видео

Однако это только начало. Всего на построенной в технопарке Шиянь технологической линии Shiyan Guoke Honghu Technology Co., Ltd планируется ежегодно выпускать 2000 беспилотных единиц. Этот проект воплощается совместно с Китайской академией наук.

Как пишет global-agriculture.com, такие автономные электротяговые тракторы способны самостоятельно проводить весь сельскохозяйственный цикл, потребность в водителях полностью отпала.

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Это не только первый в Китае беспилотный электрический трактор, но и мобильная лаборатория. Интеллектуальная бортовая система сама берет пробы почвы и анализирует ее свойства в реальном времени, определяет как состояние почвы, так и здоровье культур и другие агрономические факторы для дальнейшего анализа.

По сути, трактор делает "флюорографию" земельного участка без остановки для такого процесса, двигаясь со скоростью 20 км/ч. В ходе рентгеноскопии определяются пробы на pH, органику, азот, полный калий и т.д.

Производство беспилотников для "безлюдного поля" на этапе проверки техконтролем, малярам останется только нанести трафаретные надписи и наклеить наклейки. Фото: CMRA, cnmra.com

Работает автономно благодаря дистанционному планированию маршрута плюс упомянутый выше полный сбор данных о почве, культуры и агрономии. Обратная связь поддерживается в реальном времени.

Honghu T70 питается от литий-ионной батареи. Потенциал зависит от размерной группы и мощности двигателя, что может доходить до 470 л.с. Здесь два мотора, из которых один обеспечивает ходовую базу, а другой привод установлен для навесного оборудования, вроде ротационной бороны, сеялки, косилки и тому подобное.

Электрический "умный" трактор Honghu T70 выполняет посевные работы на сельскохозяйственных угодьях в селе Гуаньчен Эр. Фото: сайт recordchina.co.jp

Может работать автономно до шести часов на одном заряде, в дальнейшем планируется подобрать более мощную батарею для работы на более длительное время.

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Трактор по разработанному алгоритму привязки к местности и конкретному участку поля придерживается предварительно установленных маршрутов, отклонение от заданного "коридора" возможно в пределах ±2,5 см. Здесь задействована собственная система навигации Beidou GPS, AI, 5G.

Производительность впечатляет – за 2,5 часа работы трактор обрабатывает около 2 га земли. Может работать автономно до шести часов в одном заряде, выполняя полный цикл сельскохозяйственных операций, начиная от пахоты и посева до ухода за посевами и сбора урожая.

Под окнами сельских домов не слышно грохота этих тракторов, не чувствуется дизельного угара. Фото: сайт news.haiwainet.cn

Вспашку ведет на определенных человеком глубинах под конкретные культуры. Конечно, зерно в сеялку также загружается людьми, как и растворы для обработки растений химикатами от вредителей или подкормки удобрениями.

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Сейчас Китай на этапе перехода к масштабированию автономной технологии землеобработки, ухода и сбора урожая в аграрном секторе. Тестирование завершено, Honghu T70 показал хороший симбиоз сочетания электропривода, точного позиционирования и искусственного интеллекта полной автономии тракторных работ – от вспашки до сбора урожая с высокой точностью и эффективностью.

Футуристическое транспортное средство использует передовую навигацию и искусственный интеллект. Фото: сайт recordchina.co.jp

Пионерами в закупке Honghu T70 стали хозяйства в провинции Хэбэй и в новой зоне Сюнань, где внедряется технология "безлюдного" сельскохозяйственного производства. Машина идеально подходит для средних и крупных ферм, стремящихся перейти на цифровое агропроизводство.

О своих намерениях приобрести беспилотный бескабинный трактор уже заявили более 100 компаний, из которых два десятка хозяйств уже законтрактовали такие машины.